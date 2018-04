Brusselse slechtvalken voor iedereen

De gefilmde nesten bevinden zich in de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal, het gemeentehuis van Sint-Pieters-Woluwe en in de Sint-Jobskerk van Ukkel. Het eerstgenoemde nest heeft ook een observatiepost die van dinsdag tot zondag geopend is van 12 tot 18 uur. Twee aanwezige onderzoekers, een telescoop (waaraan je smartphone of digitale camera kan worden aangesloten) en drie schermen maken de uitstap meer dan de moeite waard. In Sint-Pieters-Woluwe is er een tijdelijke observatiepost op 9 april en 11, 16 en 30 mei. In Ukkel is die er op 18 april en 6, 13, en 23 mei, telkens van 16.30 tot 18 uur.

Neus aan bek

Dag en nacht worden hd-beelden gestreamd vanop de drie locaties zodat iedereen die wil de vogels kan volgen: van het broeden en uitkomen van de eieren (voorzien voor 11 april) tot het uitvliegen van de kuikens. Dit jaar plaatste de onderzoekers een extra camera in het nest van de kathedraal zodat je het leven van familie valk van extra kortbij kan volgen. Op de blog krijg je geschreven uitleg bij de gebeurtenissen in de nesten.

Op sterven na dood

Het project van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) toont aan dat een terugkeer van een bijna uitgestorven soort mogelijk is. In België zijn er opnieuw 80 nesten, waarvan er zich twaalf in Brussel bevinden. De onderzoekers observeren de paren nauwkeurig en ringen de jongen om de evolutie van de slechtvalk in en rondom België verder op te volgen.

Van nature jaagt de slechtvalk overdag, maar door de straatverlichting in de stad kan hij ook 's nachts zijn prooien - die bestaan uit andere vogels - makkelijk herkennen. Aan een aanval van een slechtvalk valt moeilijk te ontsnappen. Met duiksnelheden van bijna 400 km/u is hij de snelste vogel ter wereld.

Kom meer te weten over de slechtvalk en luister naar zijn typische gekrijs via de infopagina van Natuurpunt.

Vorig jaar had de website twee miljoen verbindingen en bezochten 15 000 enthousiastelingen de observatiepost. Zal de slechtvalkkoorts dit jaar nog stijgen?

Tekst: Elli Van Boxem