Brussels bloementapijt kleurt Mexicaans

Van 16 tot en met 19 augustus wordt de Grote Markt van Brussel opnieuw bedekt door een spectaculair bloementapijt. Met het thema "Guanajuato, culturele trots van Mexico" kleurt het mooiste plein ter wereld voor het eerst Latijns-Amerikaans. Om te vieren dat de Grand Place twintig jaar geleden erkend werd als Unesco-Werelderfgoedsite, zal er gelijktijdig ook een florale expo doorgaan aan de Brusselse Beurs.

Half miljoen bloemen

100 vrijwilligers zullen voor dag en dauw opstaan om de 500 000 Vlaamse begonia's, aangevuld met dahlia's, gras en boomschors, te schikken tot het meest complexe bloemenkunstwerk sinds de eerste editie in 1971. Acht uur nadat de eerste begonia is gelegd, is iedereen welkom om de 1800 m2 aan bloemenpracht gratis te komen bekijken. Vier dagen lang blijven de bloemen liggen. Voor 6 euro kan je een kijkje nemen vanop het balkon van het stadhuis, wat je een mooi overzicht geeft. Elke avond worden de bezoekers verwend met een licht- en geluidspektakel.

Het tweejaarlijkse initiatief van vzw Bloementapijt van Brussel en stad Brussel geeft ons deze zomer een inkijk in de Mexicaanse cultuur. In de staat Guanajuato houden ze ook erg van de kleurrijke traditie, wat hen tot een geschikte partner maakte voor het Brusselse evenement. Het tapijt werd ontworpen door de jonge talentvolle Mexicaanse grafisch ontwerpster Ana Roso Aguilar Aguado. Zij verwerkte tal van typische symbolen, natuurelementen en motieven uit de traditionele cultuur van Guanajuato tot een harmonieus geheel in de kenmerkende roodbruine kleuren van de streek. Vaste ontwerper van het Brusselse Bloementapijt Mark Schautteet bekeek nadien hoe haar ontwerp in de praktijk te realiseren valt.

Extra groot feest

Naast de Grote Markt, is dit jaar ook het Beursplein bedekt met bloemen. Ter ere van de twintigste verjaardag van de Grand Place als Unesco-Werelderfgoedsite verzorgen internationale tapijtkunstenaars onder de noemer "Monuments of Unesco in Flowers" een florale tentoonstelling die je langs de mooiste bezienswaardigheden ter wereld leiden. Doordat de tapijten van verschillende buitenlandse kunstenaars naast elkaar liggen, is het ook interessant om te zien welke werkwijzen, stijlen en materialen ze overal gebruiken. Met deze expo wil de Comisión Gestora International de Alfombristas de Arte Efímero (de internationale organisatie die bloementapijtkunstenaars uit de hele wereld verenigt) de efemere tapijtkunst ook verder promoten en verspreiden. "Het is een belangrijk moment voor onze commissie, omdat we met dit project een dossier willen indienen om deel uit te maken van de Representatieve Lijst voor Immaterieel Erfgoed van de Unesco", licht Vicenta Pallarès Castelló, voorzitster van de Comisión, toe.

Twee jaar lang wordt er naar het vier dagen-durende bloemenspektakel toegewerkt. Tijdens die periode worden alle nodige bloemen gekweekt en internationale afspraken gemaakt. De vrijwilligers zwoegen op de dag van de waarheid om de bloemenpuzzel tijdig te leggen. Enkele dagen later mogen ze hem weer opruimen. Is dat niet wat jammer? Volgens Miguel Márquez Márquez, gouverneur van de staat Guanajuato is het de moeite waard. "Efemere kunst is omwille van zijn vluchtige karakter niet minderwaardig, wel integendeel. Efemere kunst is een waardevolle allegorie voor de kortheid van ons eigen bestaan. Een metafoor die ons leert dat we ons elke dag van onze taken moeten kwijten met passie, moed, durf en in zekere zin ook heroïsme."

Meer info op www.flowercarpet.be