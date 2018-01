Botanische pracht

Maria Sibylla Merian (1647-1717) is voor velen een onbekende naam. Jammer eigenlijk, want zowel haar wetenschappelijk werk als haar tekeningen worden geroemd. Dit jaar is het 300 jaar geleden dat zij overleed. Voor de abdij van Postel een reden om deze zomer enkele van haar werken tentoon te stellen in de abdijbibliotheek.

Een onafhankelijke vrouw

Maria Sibylla Merian werd in 1647 in het Duitse Frankfurt geboren als dochter van de kunstenaar en uitgever Matthaüs Merian der Ältere. Zoals toen gebruikelijk huwde ze op 18-jarige leeftijd en kreeg twee dochters. Als tienermeisje had ze al belangstelling voor insecten, vooral voor de metamorfose van rupsen tot vlinders, die ze met grote nauwkeurigheid tekende. Haar huwelijk liep echter op de klippen en Merian trok met haar twee dohcters naar Nederland. Eerst naar Friesland, later vestigde ze zich in Amsterdam.

Zij was een onafhankelijke vrouw met moderne opvattingen, ook over haar natuuronderzoek. Zo wilde ze de dieren die ze onderzocht in hun natuurlijke omgeving zien. Die instelling voerde haar naar Suriname, waar ze alles documenteerde wat ze over de metamorfose van tropische insecten kon ontdekken. Ze maakte er een groot aantal tekeningen en aquarellen, die de basis vormden van haar bekendste boek 'Metamorphosis Insectorum Surinamensium' (1705).

Een echte BV

Tegelijk wordt ook Rembert Dodoens voor het voetlicht gebracht. In de zestiende eeuw was deze Mechelaar een echte BV. Hij was onder meer keizerlijk geneesheer maar vooral schrijver van het toen na de bijbel meest vertaalde boek van West-Europa, het schitterend geïllustreerde 'Cruydeboeck'. Rembert Dodoens werd vijfhonderd jaar geleden geboren, op 29 juni 1517. Daarom duikt hij dit jaar op bij allerlei activiteiten en festiviteiten. Bovendien strookt die verjaardag met een erg hippe trend, want botanische tekeningen vind je overal: ingekaderd tegen de muur, maar ook op tafeldoeken en gordijnen, koppen en schoteltjes, behang en nog veel meer.

Het Cruydeboek is zeldzaam en toch weer niet. Het bleef zo'n eeuw in druk als een soort handleiding voor apothekers en dokters. Het verscheen bovendien in het Nederlands, wat toen, amper een eeuw na de uitvinding van de boekdrukkunst, heel uitzonderlijk was. Daarom vond je het boek in veel Vlaamse huisgezinnen. Generaties hebben het vaak gebruikt als hulp bij grote en kleine kwalen, bij gebrek aan dokter. Nu nog is een Cruydeboeck een met zorg overgedragen familie-erfstuk. En ook in de Abdijf van Postel wordt het zorgvuldig bewaard.

Praktisch

Je kan de expo in de bibliotheek van de Abdij van Postel deze zomer bezoeken. Voor individuele bezoekers is er elke zaterdag en zondag van juli en augustus een rondleiding om 14 uur (start @Huize Colibrant). Groepen moeten vooraf reserveren via toerisme@gemeentemol.be of 014 33 07 85.