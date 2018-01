Bonsai in winterkleed

Een veertigste verjaardag, die moet gepast gevierd worden. En dat doet de Vlaamse Bonsai Vereniging ook. In het Kasteel van Bouchout loopt vijf dagen lang een bijzondere tentoonstelling: de 40 beste bonsais van het land in hun wintersilhouet. Voor veel boomsoorten - ook bonsai-boomsoorten - betekent dit 'zonder loof'. Maar precies door de afwezigheid van blad kan je de vorm van de takken en de stam voluit bewonderen. Bij bonsai van topkwaliteit is die vorm perfect!

Daarnaast stellen ze voor de eerste keer in ons land ook shohins of mini-bonsais tentoon. Mini-mini dus en dat op zich is al bijzonder. Voeg daar nog een fototentoonstelling en demonstraties aan toe en je hebt een evenement dat vele liefhebbers zal plezieren.

Bezoekers kunnen met het toegangsticket tot de Plantentuin gratis de bonsai-tentoonstelling bezichtigen en deelnemen aan de activiteiten in het Plantenpaleis. Voor leden van de Vlaamse Bonsai Vereniging is de toegang tot de Plantentuin van 1 tot en met 5 november gratis.