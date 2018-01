Agendatip: Fort Oelegem

Het fort van Oelegem werd gebouwd tussen 1909 en 1914. Het was een van de vele forten - het belangrijkste in de buitenste fortengordel - die Antwerpen destijds moesten beschermen in het geval van oorlog. Met een redelijk intacte structuur is Fort Oelegem een goed voorbeeld van de vestigingsbouwkunde. Zo zijn er, in tegenstelling tot andere forten en ondanks de plunderingen, nog enkele metalen onderdelen bewaard gebleven. Verder herinneren de opschriften op de muren in verschillende talen aan de verschillende bezettingen in het fort.

Eind jaren '30 werd het fort omgebouwd tot infanteriesteunpunt en in 1944 als communicatiecentrum voor de geallieerden bij de verdediging van de Antwerpse haven. Daarna was de rol van het fort uitgespeeld. Het werd geplunderd en begon te vervallen. Gelukkig bleek het fort een ideale plaats voor vleermuizen te zijn. De fladderende zoogdiertjes hebben er een ideale overwinteringplaats gevonden waar ze de rust vinden die ze nodig hebben. Daardoor groeide deze plek uit tot een belangrijk vleermuizenreservaat en centrum voor milieu-educatie.

Op zondag 9 juli kan je er tussen 13 u.30 en 17 uur deelnemen aan een korte rondleiding en daarna de gebouwen op eigen houtje verkennen. Denk aan waterdicht schoeisel en een zaklamp!