Afgelegen Achterhoek

De Achterhoek heeft zijn perceptie niet mee. Deze Nederlandse uithoek wordt door Duitsland omarmd. Je vindt hier vooral weides, landerijen en boerderijen. Wie in Rotterdam, Amsterdam of Den Haag vertoeft, doet er wat denigrerend over. Alsof de regio echt 'achter' is en alleen het platteland het patent heeft op kleinburgerlijkheid. Zelf loopt de Achterhoek niet hoog op met pretentieuze stedelingen. "Dat rijk volk koopt onze boerderijen, om daarna te klagen dat de mais te hoog staat." Bovendien beseffen ze hier dat je naam meestal niet het hele verhaal vertelt. Dus draagt de Achterhoek zijn stempel met trots. Blij dat ze van files en andere stedelijke ongemakken gespaard bleven gaan ze hoekig hun eigen weg, iets trager, maar minstens zo intens. En zo vind je hier naast beeldvullende boerenpanorama's ook eigenzinnige stadjes, interessante musea, wondermooie kasteeltuinen en restaurants die je sterren laten zien.

...