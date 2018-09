7 monumenten die een ommetje waard zijn (en er zijn er nog tientallen meer...)

'Vrouwenhillewal' en 'De Hoge Andjoen', Kortemark

Een uniek staaltje erfgoed: Vrouw Hille Wal, ook gekend als "Rondlopermotte" of "Onze-Lieve-Vrouwmotte", is een omwalde motteheuvel uit de 11de-12de eeuw gelegen in een prachtig groen landschap.

De Turkse Tevhid Moskee, Maasmechelen

Rondleidingen in en rond de moskee en - uitzonderlijk - beklimming van de minaret.

Kasteel van Arenberg, Leuven

Wat ooit een hertogelijk domein was, is nu een nieuwe, groene campus van de KULeuven.

Cinema National, Antwerpen

De oude cinema wordt omgebouwd tot cultuurzaal met ruimte voor diverse vormen en dimensies van culturele en sociale producties, programma's en projecten.

De Meerselmolen, Meerle (Hoogstraten)

Watermolen, die dateert uit 1910 en volledig gerestaureerd wordt.

Predikherenklooster, Mechelen

Dit 17de-eeuwse klooster wordt gerestaureerd en omgebouwd tot hedendaagse stadsbibliotheek.

Kasteel van Beauvoorde, Veurne

Een unicum, met een geschiedenis die teruggaat tot in de twaalfde eeuw. Maar het was de exentrieke edelman Arthur Merghelynck die het huidige uitzicht bepaalde: hij liet het restaureren naar 17de-eeuwse normen, met een prachtig kasteelpark.

En ook nog:

De Haringrokerij: al 25 jaar cohousing in Antwerpen

Pius X-kerk, Wilrijk: bBrutalistische kerk ontworpen door Paul Meekels en Lode Wouters, gebouwd in de jaren 1960

De Historische Vaartuigen in Battel (bij Mechelen) zijn voor een heel aantal mensen al een vaste stop op hun wandel- of fietsroute.

Wandelen langs het industrieel havenerfgoed, Gent, en ontdek de hangars en opslagruimten, maar ook de dokken en de kaaimuren met bolders, bruggen, wegen, spoorwegen, hekwerk, kasseien enz.

Hofkamer, Antwerpen, een verborgen achttiende-eeuwse parel in het centrum van de stad, achterin de tuin van Den Wolsack.

Fort Napoleon, Oostende, een indrukwekkend fort met een bewogen geschiedenis, ligt verscholen in de duinen ten noorden van de kuststad.

Uitgebreide info is te vinden op openmonumentendag.be