Rust voor jezelf, een geschenk voor een ander

De een zit te haken voor de televisie, de ander heeft een naaikamer en een derde leeft zich helemaal uit met papier en schaar. Breien en borduren, boren en zagen, knippen, vouwen, lijmen, kneden, gieten, verven, weven... Als je ziet hoeveel manieren er zijn om creatief aan de slag te gaan, dan kan je je er niet meer van afmaken met de smoes 'ik heb twee linkerhanden'. Iedereen kan wel iets. Kan je niet breien of haken, dan ben je misschien wel goed met potlood en papier. Of met de naaimachine. Of in timmerwerk.

Dat we vandaag al dit handwerk opnieuw ontdekken, heeft ongetwijfeld een reden. De belangrijkste is misschien wel dat het rust brengt in ons hectische leven. Tijdens het moment waarop je je concentreert en helemaal opgaat in het maken van een patchworkdeken of een boekenstaander, laat je heel even alle beslommeringen los en verdwijnen de muizenissen uit je hoofd.

Zo'n moment van rust willen wij je gunnen met deze Special Zelf Maken, waarin we 48 doe-ideetjes bijeenbrachten. Allerlei technieken komen erin aan bod, de ene al wat moeilijker dan het andere. Het zijn bovendien stuk voor stuk objecten die je ook cadeau kan geven. Een kadertje met een mooi citaat, bijvoorbeeld, voor je beste vriendin. Lederen schoentjes voor de pasgeboren baby. Een geborduurd wandtapijt voor oma, de kookboekenstaander voor de amateurkok, een mooie tablethoes voor je broer, een zelf gegoten klok in beton voor wie de tijd uit het oog verliest...

Het zijn maar enkele voorbeelden van in totaal 48 diy-ideeën dei stap voor stap worden uitgelegd.