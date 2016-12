Japanse pakjes

Wat heb je nodig?

elastiekjes

houten blokjes

mooie blaadjes van een plant, of een andere leuke figuur

knutselrubber (De Banier)

contactlijm

doorzichtige deksels van verpakkingen

textiel (al dan niet met afgewerkte randen)

stempelkussens met onuitwasbare inkt

Hoe maak je het?

Voor de stempel met de mandtextuur. Doe enkele elastiekjes rond een houten blokje, maar niet te netjes naast elkaar, voor een speels effect.

Voor de boombladstempels. Teken de omtrek van een blad op het knutselrubber. Je kan het blad ook kopiëren (of scannen en printen) en het samen met het rubber uitknippen. Trek met het breekmes nerven in het rubberblad. Dat geeft een mooie textuur. Lijm het knutselrubber op een doorzichtig dekseltje. Zo kan je precies zien waar de stempel terecht zal komen. Vooral handig bij regelmatige patronen of als je graag kleuren naast elkaar combineert.

Stempel kriskras over het textiel.

Inpakken met stof doe je bijna net zoals met papier. Knoop het textiel dicht in plaats van het vast te plakken.

Wil je een handvat te maken, zoals bij het roze cadeau? Leg je geschenk op het textiel en knoop de twee diagonaal tegenover elkaar liggende punten aan elkaar vast. De andere twee punten rol je zover mogelijk op in tegenovergestelde richtingen. Knoop ze op het einde aan elkaar.

Tip

Rafelen de randen van het textiel? Maak zoveel mogelijk draadjes van het weefsel los. Zo krijg je korte franjes en vermijd je dat het nog erger gaat rafelen. Je kan de randen ook afwerken met een rolzoompje.

Tekst en productie: Caroline Verbrugghe (www.maakblog.be)

Fotografie: Bieke Claessens (www.biekeclaessens.be), Pauline D'haese, Caroline Verbrugghe