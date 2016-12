Geurige cactus

Wat heb je nodig?

stevig tekenpapier

potlood

schaar

papierlijm

groen papier

zwarte stift

roze crêpepapier

bloempotjes

keien of knikkers

etherische olie

Hoe maak je het?

Teken het patroon na op het tekenpapier. Dat hoeft geen exacte kopie te zijn, je mag het ook schetsen. Teken de contouren van elke cactus 2 keer. Markeer ook de gleuven.

Knip alles uit. Knip de gleuven in en schuif de cactus in elkaar. Als een gleuf niet diep genoeg is, knip je ze wat dieper in. Als ze te diep is, is dat niet erg: daar zie je straks niets meer van.

Duw de cactus plat op tafel en strijk hem in met lijm. Kleef er het groene papier op. Knip weg wat overbodig is. Doe dit bij de vier zijden van de cactus. Teken met een zwarte stift speelse stekels of lijnen voor je hem rechtop zet.

Schuif de groen beplakte bol over de groen beplakte cactus. Voor het bloemetje knip je twee vierkantjes uit crêpepapier. Knijp ze in het midden samen. Maak een klein gleufje bovenop de cactusbol en duw het toefje met wat lijm in de gleuf. Laat drogen.

Vul de bloempotjes met keien. Druppel er wat etherische olie tussen. Duw de cactussen rechtop in de keien tot ze stabiel staan.

Tekst en productie: Caroline Verbrugghe (www.maakblog.be)

Fotografie: Bieke Claessens (www.biekeclaessens.be), Pauline D'haese, Caroline Verbrugghe