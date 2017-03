Freestyle cactussen

Dit heb je nodig:

wol of katoen

haaknaald

vulwol

naald en draad

siersteentjes

bloempot

Zo maak je het:

Stap 1: haak 4 lossen en sluit de ring of haak 4 lossen in de opzetlus en trek de lus stevig aan tot er geen gaatje meer over blijft (zie ook basistechnieken).

Stap 2: haak in elke losse 2 vasten (= meerderen, zie ook basistechnieken)

Stap 3: haak in de steken van de vorige toer: 2 vasten in de eerste steek, 1 vaste in de volgende. Herhaal dit tot het einde van de toer. Sluit je toer met een halve vaste. Je hebt nu een cirkeltje.

Stap 4: haak in de steken van de vorige toer: 2 vasten in de eerste steek, 1 vasten in de volgende twee vasten. Herhaal dit tot het einde van de toer. Sluit je toer met een halve vaste.

Stap 5: de grootte van je cirkel bepaalt de basis van je vorm. Blijf gelijkmatig meerderen tot de cirkel de grootte heeft, die je wenst.

Stap 6: haak nu in elke steek van de vorige toer 1 vaste. Omdat je niet meer meerdert, zal de basiscirkel bol gaan staan en wordt je vorm gelijkmatig hoger.

Stap 7: bepaal hoe hoog en breed je vorm wordt door in sommige toeren gelijkmatig te minderen. Ga af op je gevoel en bedenk dat geen enkele cactus de perfecte vorm heeft. Een onverwachte bobbel of een beetje schuin: het maakt 'm net echter.

Stap 8: haak eventueel nog meer kegels of eivormpjes. Laat je inspireren door echte cactussen.

Stap 9: vul de vorm(en) op met vulwol en sluit de onderkant.

Stap 10: vul een pot met siersteentjes en schik de cactus erin.

Tips

1. Voor een kegelvorm stop je na stap 2 al met meerderen. Daarna meerder je heel traag: een of twee toeren zonder steken bij te maken, dan 1 steek per toer meerderen. Of meer, als je dat mooier vindt.

2. Voor een echt bolvormige cactus maak je de cirkel vrij groot. Daarna haak je enkele toeren zonder te meerderen, om daarna gelijkmatig te gaan minderen (zie basistechnieken). Hoe dik de bol wordt, bepaal je helemaal zelf.