Bloemen in stijl

"Boeketten behoren tot mijn favoriete arrangementen", zegt Gudrun Cottenier in het voorwoord. "Ik hou van lekker ongecompliceerd, van bloemen uit de tuin of in het wild geknipt." Voor dit nieuwe boek selecteerde ze veertig boeketten met uiteenlopende technieken, materialen en vazen. Soms met een zelfgemaakte basis, soms gewoon losjes geschikt in een of meerdere vaasjes. Voor de tulpen maakt ze een omhulsel met kippengaas en wingerdranken; ranonkels schikts ze in een frame van biezen; en voor de dahlia's haalt ze een pompoen uit.

Stuk voor stuk zijn het boeketten die je zelf wel eens wil uitproberen. En waar je meteen je eigen variaties wil op maken. En laat dat nu net de bedoeling zijn.

Onze favoriet? De verzameling kruiden en groenten geschikt in een collectie sneeuwwitte melkkannen. Mooi in al zijn eenvoud.

Dit heb je nodig:

Verschillende melkkannen

Tuinkruiden en/of bladgroenten: peterselie, rozemarijn, selder, asparagus, salie, Romeinse sla, citroenmelisse...

Zo maak je het:

Stap 1

Maak de verschillende groenten en kruiden schoon en snijd ze waar nodig aan. Laat zeker wat wortel aan de kruiden.

Stap 2

Plaats elke groente en kruid in een andere melkkan.

Tip: een gouden regel bij het decoreren met verschillende losse elementen is om steeds verzamelingen te maken met een gemeenschappelijk kenmerk, zoals hetzelfde soort materialen, dezelfde kleuren, zelfde texturen... het linkt alle losse onderdelen aan elkaar en zorgt ook voor visuele harmonie.

Weetje: wanneer je bladgroentes met wortel op water zet, houden ze veel langer.

Flower Style van Gudrun Cottenier verscheen bij Stichting Kunstboek, 24,95 euro.