De ambitie is groot bij Veritas. Als specialist in creatieve materialen en accessoires wil het bedrijf zijn naam alle eer aandoen en nog meer mensen aan het handwerken krijgen. Daarom heeft het nu in 14 winkels, verspreid over het hele land, een nieuw concept gelanceerd. Een soort shop-in-shop, dat tegelijk ook een atelier is en een ontmoetingsplek moet worden voor iedereen die iets moois wil maken. Alles staat er voor je klaar om creatief te zijn.

Workshops

In elk Atelier Veritas zullen workshops worden georganiseerd onder begeleiding van eigen crea-experten en telkens rond een bepaald thema. Niet alleen mode komt daarbij aan bod, maar home en decoratie. Denk bijvoorbeeld aan armbreien, het bestempelen van stoffen of een wandtapijt ontwerpen. Naast de eigen specialisten wil Veritas ook samenwerken met lokale 'makers', mensen met een specifiek métier en originele ideeën die hun ervaring met anderen willen delen.

Atelierkrant

Naast het fysieke atelier komt er ook een online platform - www.atelierveritas.com - waar je inspiratie kan opdoen, werkbeschrijvingen vindt, videohandleidingen kan bekijken, en kennismaakt met de eerste vier 'makers'. Verder vind je er alle praktische informatie over workshops en Ateliers.

Een atelier draaiende houden betekent ook regelmatig nieuw ideeëngoed lanceren. En dus komt er elke drie maand een gratis Atelierkrant met daarin 20 creaties, inclusief beschrijvingen en tips van andere artistiekelingen. De krant kan je vinden in alle Vertias-vestigingen of je kan ze downloaden van de website.

Waar?

De hamvraag is natuurlijk: waar vind ik zo'n Atelier Veritas? Vandaag - 8 oktober - openen de Veritas-winkels in tien steden een Atelier: Hasselt, Brugge, Leuven, Roeselare, Boortmeerbeek, Schelle, Merksem, Olen, Auvelais en Foetz (Luxemburg). Later deze maand volgen Fléron, Lokeren, Bredene en Sint-Denijs-Westrem. En in 2017 worden er nog 15 Ateliers ingericht.