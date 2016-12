Aboriginal pennenbakje

DIT HEB JE NODIG:

Stukken schors

Stokjes en takjes met verschillende punten

Calqueerpapier, potlood en schaar

Acrylverf (wit en 2 à 3 natuurlijke kleuren)

Een flinke portie geduld (die royaal beloond zal worden!)

ZO MAAK JE HET:

1/ Kijk in het bos of de tuin of je wat goede stukken schors op de grond ziet liggen. Bij dode of omgevallen bomen kan je de schors ook gemakkelijk losmaken door er zachtjes aan te trekken. Zelfs kleine stukjes schors zijn bruikbaar als schaaltje voor gommetjes of paperclips.

2/ Teken op calqueerpapier een patroon of een dier dat je leuk vindt, bijvoorbeeld een hagedisje. Knip de vorm uit.

3/ Leg dit sjabloontje op de vlakke kant van de schors. Trek met een zwart potlood de omtrek van de vorm na. De details van het figuurtje kan je daarna rechtstreeks op de schors tekenen.

4/ Doop de punt van een takje in de witte verf en stippel langs de potloodlijnen van je figuurtje. Werk zo gelijkmatig mogelijk. Wacht tot de verf droog is om de andere kleuren aan te brengen. Gebruik stokjes of takjes van verschillende dikte om afwisseling in je ontwerp te brengen. Succes gegarandeerd!

WEETJE

De Aboriginal stippeltechniek (dotpainting) is de traditionele tekenstijl van de eerste bewoners van Australië. Met takjes schilderden ze symbolen op boomschors, rotsen, zand of boomerangs. Ze gebruikten alleen traditionele kleuren, gemaakt van rotsen die werden fijngemalen tot poeder.

Tekst en foto's Karlijn Nijs