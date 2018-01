Zo maak je een bloemenkrans

Bloemen horen in de natuur en in de tuin. Uiteraard. En snijbloemen? In een vaas. En een enkele keer in het knoopsgat van je blouse of achter je oren. Maar waarom zou je niet eens iets anders doen? Een bloemenkrans bijvoorbeeld.

Op de inspiratieblog van het Nederlandse merk 'bloomon' wordt helemaal uitgelegd hoe je zo'n bloemenkrans n elkaar zet. Maar voor wie niet zo handig is en zich uit de kindertijd vooral het gefriemel met madeliefjes herinnert: bloomon organiseert de komende week twee exlusieve workshops (16,95 euro) in Vlaanderen: eentje in Mechelen en eentje in Knokke, begeleid door een van de bloomon-stylisten.

"We willen onze klanten het hele jaar inspireren met onze bloemen. En meestal ligt de focus daarbij op het interieur, terwijl bloemen echt onderdeel van een lifestyle zijn. Deze zomer laten we zien hoe je onze bos omtovert tot een stijlvol haaraccessoire", zegt Anton van Duijn, style director bij bloomon.

Tijdens de workshops ontwerpen deelnemers een kroon naar eigen smaak, opvallend met enorme bloemen en felle kleuren of juist subtiel in zachte tinten. Ervaring is niet nodig.

Vooraf inschrijven is nodig en kan via de website.