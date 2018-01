Pimp je schoolgerief!

Terug naar school gaan is niet leuk. Maar misschien krijgt het wel een tikkeltje meer fun als je je schoolspullen een extra vrolijke toets geeft. Met de campagne 'Eigen school, eigen ding' wil Hema hierop inspelen en tieners leren hoe ze met eenvoudige zaken als stickers, stempels en washi-tape schoolgerief persoonlijk en uniek kunnen maken.

"We willen jongeren inspireren en uitnodigen om creatief te zijn," legt Marry Jansen van Hema uit. "Omdat handletteren, doedelen en knutselen erg in trek zijn, contacteerden we specialisten die populair zijn bij jongeren om hun kennis en ervaring te delen. Vlaamse influencers van dienst zijn vlogster Zita Wauters (DIY), creatieve duizendpoot Elisa Guarraci (handletteren), kunstenaar en doodler Vexx (doedelen). In Wallonnië werken we samen met Lilie Network (DIY)."

Vanaf 31 juli posten de influencers tips via hun eigen social mediakanalen. Op de website van Hema vind je ook enkele filmpjes van Zita, Elisa en Vexx waarin ze alvast wat ideeën prijsgeven. Verder roept het bekende warenhuis jongeren op hun eigen creaties te posten op Facebook of Instagram met vermelding van #hemaschool. De leukste ideeën maken kans op een waardebon van 30 euro.

Wie het allemaal van dichtbij wil meemaken, krijgt daarvoor ook de kans! Hema organiseert in ons land gratis workshops met Zita, Elisa en Vexx op drie locaties: in Gent (02/09), Turnhout (06/09) en Hasselt (09/09), telkens van 13 tot 17 uur.