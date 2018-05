Pak uit met furoshiki

Het is je verjaardag. Familie en vrienden stromen toe en geven je - na de traditionele drie kussen - felgekleurde pakjes, afgewerkt met glanzende lintjes en hippe stickers. Toegegeven, ze ogen érg mooi. Kort daarop hoor je "Opendoen, opendoen!" en dat is meteen het einde van de mooie verpakkingen. De met zorg versierde wikkels worden, na een treurig eendagsvliegbestaan, gereduceerd tot bolletjes in de vuilnisemmer. Een beetje jammer toch? Wat dacht je van een alternatief voor inpakpapier dat minstens even knap én herbruikbaar is?

Origami met textiel

In Japan doen ze het al jaren: daar verpakken ze cadeautjes in katoenen doeken die ze op verschillende manieren knopen zodat het resultaat - naast prachtig - altijd net dat tikkeltje anders is. Furoshiki luidt de naam en het doet een beetje denken aan origami met textiel. De typische Japanse doeken bestaan in oneindig veel patronen waaraan vaak een betekenis is verbonden. Zo zal een geschenk verpakt in een doek met koikarper-motief moed en voorspoed meegeven aan de ontvanger. De doeken worden hergebruikt: om opnieuw te dienen als cadeauverpakking, als picknickdeken, als zak voor boodschappen (door het op een andere manier te knopen) of als sjaal.

In Japan is deze traditie al meer dan 1200 jaar oud. Sinds de Edoperiode gebruiken ze het woord furoshiki. Het betekent zoveel als 'badmat'. De gevouwen doek werd gebruikt om makkelijk kleren mee te nemen naar de badhuizen en ter plaatse diende het als badmat. Slim gezien! Geleidelijk aan is het gebruik van de furoshiki uitgebreid. De populariteit is de laatste jaren opnieuw gestegen door de groeiende bewustwording dat we moeten recycleren willen we de planeet gezond houden. In Korea doen ze het ook en noemen het 'bojagi'.

Vriendelijk voor milieu en gemoedsrust

Om een geschenkje makkelijk in te pakken in textiel, zoek je best een doek dat drie keer zo groot is als het object dat je wil inpakken. Om enkele afmetingen van veel voorkomende cadeautjes te noemen: voor een klein boek heb je een doek met een diagonaal van 50 cm nodig, voor een fles wijn een van 90 cm en voor een T-shirt een van 70 cm. Zoek een doek dat stevig en ondoorzichtig, maar niet te dik is, want dan wordt het moeilijk knopen. Eens je ermee weg bent, wil je nooit meer terug naar het geknoei met te korte stukken inpakpapier en scheef geplakte stukjes washi-tape!

Deze duurzame manier van geschenken verpakken, helpt het milieu alweer een beetje vooruit. Leuke stofjes vind je in een stoffenwinkel, maar ook in de kringwinkel. Heb je nog een grappige theedoek liggen? Of een kleurrijk sjaaltje? Ook dat kan dienen. Om ervoor te zorgen dat de ontvangers het op hun beurt doorgeven, stop je best een handleiding voor de verschillende knopen bij het pakje (of stuur ze een van de vele pins met handige overzichten van furoshiki-knopen via Pinterest), zo raken ze niet ontmoedigd. Hoe fijn zou het zijn moesten we tegen kerstmis allemaal furoshiki-geschenken onder de kerstboom ontdekken?

Tekst: Elli Van Boxem