Oubollige bloempotten krijgen een make-over

Dit heb je nodig:

oude bloempotten

handschoenen

een emmer

een zak grijs cement

water

lepel of spatel om te roeren

Zo maak je het:

1. Maak de bloempotten goed schoon.

2. Trek handschoenen aan en werk buiten, want cementstof mag je niet inademen en het kan de huid irriteren. Meng het cement met water in de emmer. Roer goed door tot er geen klonters meer zijn. Het cement moet vloeibaar maar dik zijn, zoals vloeibare honing.

3. Dompel de bloempotten in het cement en laat ze uitlekken op een oude krant. Maak je geen zorgen over de donkere kleur: als ze droog zijn, worden de potten weer zo lichtgrijs als het cementpoeder was vooraleer het met water werd gemengd.

Tekst Caroline Verbrugghe x Foto's Sarah Schrauwen