Gezellige vlammetjes

Dit heb je nodig:

een restje tamelijk dik ijzerdraad

een potlood

tang

een katoenen veter of koord

een oude weckpot of andere glazen pot

een tang en citrusvruchten of verse kruiden voor de decoratie

plantaardige olie zoals druivenpitolie

Zo maak je het:

1. Draai het uiteinde van de ijzerdraad enkele keren strak rond het potlood. Buig de rest van de ijzerdraad verder zoals op de foto en knip het overschot af met de tang.

2. Haal het uiteinde van het katoenen koord door de houder van ijzerdraad en hang het geheel in de bokaal. Het is de bedoeling dat de vlam straks nog net in de bokaal brandt, zodat de wind de vlam niet kan uitblazen.

3. Vul de bokaal tot aan de rand met schijfjes citrusvrucht en verse kruiden en vul vervolgens met de olie. Als je niet zo veel olie wil gebruiken, kan je ook de helft water in de bokaal doen. De olie drijft op het water en brandt evengoed.

4. Let erop dat de wiek volledig in olie gedrenkt is voor je ze aansteekt.

Tekst Caroline Verbrugghe x Foto's Sarah Schrauwen