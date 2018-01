Dierbaar voor altijd

Dit heb je nodig:

homp plasticine of klei met een fijne textuur (bv. Witgert Air-dry)

deegrol (een wijnfles kan ook)

2 latjes van gelijke dikte

mooie, stevige planten met veel details

schaar

lepel

oud kadertje of 4 houten latjes met schuine uiteinden, bij elkaar gehouden met een elastiek

vaseline

300g gietgipspoeder (om mallen te maken, uit de hobbywinkel)

water om gips te maken

ijzerdraad als haakje

Zo maak je het:

1. Rol de homp klei uit. Als je aan weerszijden latjes onder de deegrol legt, kost het geen moeite om een gelijkmatige dikte te bekomen.

2. Schik de bloemen en de takjes op de klei. Knip ze eventueel wat bij.

3. Rol ze met de deegrol in één beweging diep in de klei. Je kan details nog duidelijker maken door ze met de bolle kant van een lepel dieper in de klei te duwen.

4. Verwijder de bloemen en planten en pluk achtergebleven stukjes weg met een pincet. In deze fase kan je nog opnieuw beginnen met andere planten als je niet tevreden bent over de compositie.

5. Smeer de randen van het kadertje in met vaseline, zodat het straks makkelijk loskomt van het gips. Bij een kadertje dat je uit elkaar kan halen, is dat niet nodig. Duw met een gelijkmatige beweging het kadertje in de klei.

6. Maak het gips aan zoals op de verpakking. Giet het over de klei. Doe dat niet te snel, zodat er geen luchtbelletjes ingesloten raken. Je kan nog even tegen de tafel tikken om luchtbellen naar de oppervlakte te helpen.

7 . Om de tegel later aan de muur te kunnen hangen, leg je een stukje ijzerdraad in het nog vloeibare gips. Vorm de draad als de letter C en draai de uiteinden in een onregelmatige vorm, zodat ze na de uitharding van het gips goed verankerd blijven zitten. Leg een stokje in het midden over het kadertje. Hang hier de C van ijzerdraad over, met de uiteinden van de draad in het gips verzonken.

8 . Als het gips na enkele uren is uitgehard, draai je het geheel om en verwijder je voorzichtig de kleilap en het kadertje. Laat het eindresultaat nog enkele dagen drogen op een goed verluchte plek, niet te dicht bij een warmtebron.

Tekst en project: Caroline Verbrugghe

Foto's Bieke Claessens