De handen uit de mouwen

Makelij, een project van Marie Rijken en Kim Vandeloo, i.s.m. de stad Genk, wil de banden tussen design en ambacht aanhalen en zoveel mogelijk mensen laten proeven van de technieken achter design. De komende twee maanden programmeert Makelij allerlei workshops waarin alle deelnemers designers en ambachtslieden worden.

Experimenteren staat centraal. Met materialen zoals beton, kurk en papierpulp, maar ook met technieken als hout- en lederbewerking, vlecht- en weefwerk, keramiek en boekbinden uitproberen. Via het experiment leer je je designobjecten maken, daarin bijgestaan en begeleid door specialisten die de kunst en hun kennis van het vak graag delen.

WORKSHOPS

Vooraf inschrijven is nodig en kan via de website makelij.org. Verschillende workshops zijn al uitverkocht, maar bij deze vind je wellicht nog een plekje:

Boekbinden - Redopapers

Tijdens een compacte workshop leer je de technieken van het boekbinden op een toegankelijke manier. Neem je zelf gebonden boekje mee naar huis, samen met een bagage aan tips en kennis over materialen en technieken.

Handgeweven tapijt - Salvatore Caltabellotta

De workshop weven gaat aan de slag met de twee basisingrediënten: weefgetouw en draad. Leer in drie intensieve workshopdagen de basistechnieken van het tapijtweven op een weefgetouw en neem jouw eigen tapijt en weefgetouw na afloop mee naar huis.

Houten mes - Houtbaar

In deze korte en krachtige workshop maak je kennis met hout en de verschillende bewerkingstechnieken ervan. Je ontwerpt het model voor het mes zelf waarna je dit realiseert in palissanderhout.

Handwerken - Kristien Follon

Handwerken zoals breien, crochet en macramé spreken sinds jaar en dag tot de verbeelding binnen de mode- en designwereld. In deze tweedaagse workshop verdiep je je in de technieken achter deze handwerken en pas je ze toe op een shopper-ontwerp in macramé en contrasterend geldbeursje.

Van aarde tot olieverf - Atelier NL

De aarde herbergt vele kleuren. Al sinds mensenheugenis proberen schilders die kleuren te capteren in hun kunstwerken. In deze workshop leren we hoe je olieverf kan maken, direct van de aarde. Met de juiste ingrediënten en technieken leer je zand en klei omzetten in bruikbare verf.

ATELIER+

Makelij gaat ook een samenwerking aan met Bokrijk dat voor de gelegenheid met een aantal Atelier+ workshops naar het centrum van Genk verhuist. Tijdens zo'n Atelier+ leer je onder professionele begeleiding verfijnde vakwerktechnieken aan.

In het Atelier+ juweelweven (Martine Geladi) experimenteer je met kleuren en maak je via verschillende weeftechnieken een uniek juweel. Of ga aan de slag met leder en creëer een portefeuille (Jean-Pierre Vandaele) of handtas (Els Kreemers) met persoonlijke touch. Je kan ook leren potten draaien met Angela Jongerius of een schapenvacht vilten met wol uit Bokrijk, een workshop begeleid door Tiny Kromhout.

Alle praktische info vind je op de website makelij.org, waar je ook kan inschrijven.