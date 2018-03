Alleen reizen? Dit moet je weten

Op reis willen maar niemand vinden om mee te gaan, het valt wel voor bij mij. Recent zei een kennis me dat ik toch ook alleen kan gaan. Ik was niet direct overtuigd maar Handboek voor de soloreiziger geeft je wel veel zin.

Het boek is oorspronkelijk gemaakt door de auteurs en redactie van Lonely Planet, een website voor reislustigen met stadsgidsen en reisadviezen. Alles wat je moet weten staat erin. Van manieren om geld te sparen voor de vakantie tot je terugreis plannen. Een goede aanvulling zijn de inspiratiepagina's achteraan. Iedereen vindt er zijn gading.

Interessante tips uit het boek: Voor je definitief je valies maakt, kan je eens een proef bepakking doen. Hiermee zie je of alles erin past. Controleer ook de dag voor je vertrek de weersvoorspelling en pas je paklijst aan. Last van eenzaamheid? Bel eens naar huis of doe een babbeltje met de bevolking. Vraag aan het personeel van het hotel of hostel welke gebieden veilig zijn. Zij hebben meestal de actuele informatie. Zin in streetfood? Neem je eigen bestek mee of babydoekjes om het aangeboden bestek af te vegen voor je het gebruikt. Mail je reisdocumenten (inclusief kopieeën van je pas en bankkaart) naar jezelf en een vriend of familielid thuis, zodat je indien nodig gemakkelijk toegang hebt tot de kopieën.

Wil je meer tips over hoe je het best alleen reist of een beetje reis inspiratie opdoen? Lees dan zeker eens het Handboek voor de soloreiziger van Lonely Planet (uitgeverij Lannoo), prijs: 17,99 euro.