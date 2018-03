5 x groen doen

Vogelzang en bijengezoem

Niets is beter dan opstaan en de vogels horen zingen. Natuurpunt organiseert een cursus vogelzang, waar je stap voor stap de courantste vogelzangen leert herkennen.

Op maandag 12/03 in Hallaar en op dinsdag 13/03 in Oud-Turnhout.

De bij krijgt ook veel aandacht bij Natuurpunt. Over deze harde werkers is er bijzonder veel te leren zoals hoe ze leven of van welke bloemen en planten ze het meest houden.

Cursus wilde bijen in Borgerhout op verschillende data. Vrijdag 06/03: Lezing van de bloemetjes en de bijtjes in Balen. Zaterdag 31/03: Workshop Bijenhotelletjes maken in Niel.

Natuurpunt organiseert in samenwerking met het Centrum voor Natuureductie nog meer cursussen waarin uiteenlopende aspecten van onze flora en fauna aan bod komen. Alle info vind je op de website.

Workshop macrofotografie

In het Arboretum in Kalmthout kan je een workshop volgen om fragiele leverbloempjes te fotograferen. Het wordt gegeven door Edwin Brosens, freelance fotograaf gespecialiseerd in macrofotografie. Een digitale spiegelreflex- of compactcamera moet je zelf meenemen.

Vrijdag 09/03 van 17 tot 19 uur, prijs: 18,50 euro. Info over deze en andere workshops vind je op de website.

Bloemenweelde

Een bloemenweide met meerjarige planten en bloemen (denk aan margriet, wilde peen en knoopkruid) kan je op verschillende manieren aanplanten. Sowieso is het belangrijk om dominantie van grassen te voorkomen. En ook na aanleg is het van belang je bloemenparadijs op de juiste manier te beheren. Hoe je dit allemaal klaarspeelt, kan je leren op een cursus 'Bloemenweide - aanleg en beheer' van Inverde.

Zaterdag 24/03 van 9.30 tot 12.30 uur. Inverde organiseert verschillende cursussen rond natuurbeheer. Een volledig overzicht vind je op de website.

Welkom wolf

Met de Duitse wolf Naya vinden wolven de weg terug naar ons land. Hoog tijd om eens te leren over deze carnivoren. Natuurvereniging Landschap vzw organiseert een lezing waar alle fabels aan bod komen en jouw vragen worden beantwoordt.

Vrijdag 30/03 van 19.30 uur tot 22 uur. Alle praktische info vind je op de website.