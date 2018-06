Zomeractie met Dille & Kamille

Bij het nieuwe Nest-nummer in de winkel zit een vrolijk pakketje kleurrijke, zomerse servetten. Niet zomaar! Een cadeautje van Dille & Kamille om de nieuwe winkel in Hasselt extra in de verf te zetten.

Die nieuwe winkel komt er in de Maastrichterstraat 38 in Hasselt. Het wordt een paradijs vol huis-, tuin- en keukenspulletjes. Ontdek een assortiment dat eenvoud uitstraalt, met een voorkeur voor vakwerk, ambachtelijke producten en natuurlijke materialen.

Aan de keukenbalie achterin de winkel kan je allerlei lekkers proeven, zie je hoe de handige keukenhulpjes worden gebruikt en krijg je advies over meer dan 70 keukenkruiden. Het uitgebreide aanbod wordt wekelijks aangevuld met verrassende nieuwigheden: fijne basics en mooimakers, om een ander of jezelf mee blij te maken.

Om de nieuwe winkelopening in Hasselt te vieren schenkt Dille & Kamille speciaal voor de Nest-lezers 10% korting* (aanbod onder voorwaarden) bij een aankoop vanaf 10 euro in hun winkels of de webwinkel!