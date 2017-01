Zo maak je een glitterjurk veilig schoon

Tijdens de feestdagen moet YOLO even plaats ruimen voor SBLAD ('shine bright like a diamond') en dat betekent: haal alle glitter uit de kast. Of je er nu een hele nacht in gedanst hebt, een avond in hebt zitten schaterlachen in de zetel of er gewoon heerlijk gourmet in gegeten hebt: de kans is groot dat je pailletten een penetrant geurtje hebben op dit moment. Een kledingstuk met opgenaaide lovertjes gooi je best niet zomaar in de wasmachine, aangezien die glimmende ondingen vaak in serie geschakeld zijn. Sneuvelt er eentje tijdens het zwieren, dan ben je vermoedelijk een hele rij bling kwijt.

Kies dus liever voor een lauwwarm sopje met een milde reiniger in je gootsteen of badkuip. Draai allereerst het kledingstuk binnenstebuiten (het is tenslotte de stof die je te lijf wil gaan, en niet de versiering) en draai je top, rok, blazer of jurk een aantal keer rond in het water. Spoel vervolgens grondig uit en weersta de drang om het uit te wringen - dat kan wél wanneer bijvoorbeeld enkel de mouwen met glitters bezet zijn, maar doe het voorzichtig. Hang in plaats daarvan je kledingstuk even op een stevige kapstok in je douchecabine om te laten uitdruipen, maar zorg ervoor dat je het item na een vijftal minuten horizontaal op een handdoek te drogen kan leggen, anders gaat de pasvorm eruit. Het helpt om een dweil tussen een gevouwen handdoek te steken omdat er zeker het eerste uur behoorlijk wat water uit het kledingstuk zal lekken. Wissel af wanneer doorweekt. Hang je kledingstuk pas weer in je garderobe wanneer het kurkdroog is. Extra: bewaar een kledingstuk met pailletten altijd in een kledingzak, zo zorgen de lovertjes niet voor haakjes in nabijhangende stofjes.

Ruikt je glitterstuk nog fris, maar heb je wel saus of wijn gemorst? Dab dan (niet wrijven) met een vochtige handdoek en eventueel wat zeep voorzichtig op de vlek.