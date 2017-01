Zo draag je stijlvol netkousen in de winter

1. Ga voor contrasten

Combineer warm met (ogenschijnlijk) koud en kies voor wollige knitwear in combinatie met je netkous. Draag voor deze look wel altijd een huidskleurige panty voor extra warmte en werk af met een stoere laars om het geheel toch ietwat netjes te houden. Aanrader: de onderjurkjes zijn een must voor deze look.

2. Heb een voetje voor

Zet het elegantste deel van je lichaam in de kijker door je enkels te omhullen met een opvallende fishnetkous. Je kan opteren voor een volledige panty, maar ook kousjes met gaten doen het goed. Draag met een gecropte broek en til je flanking naar een ander niveau.

3. Organiseer een subtiele peepshow

Het is momenteel ontzettend hip om een streepje netkous boven je tailleband te laten piepen. Combineer dit met een mooie pantalon met hoge taille (je navel mag niet zichtbaar zijn) en een korte, maar nette trui in een rijke knit. Zorg ervoor dat de fishnets enkel zichtbaar zijn wanneer je je armen boven je hoofd strekt.

(KS)