Wouters & Hendrix blaast favoriete archiefstukken nieuw leven in

Avontuurlijk en elegant, simpel maar toch gedetailleerd, tijdloos en tegelijk modern. Vanaf 4 april 2018 ligt de vernieuwde My Favourites collectie in de winkel, aangevuld met een selectie juwelen uit het Wouters & Hendrix-archief.

Het zijn stuks uit twee archiefcollecties die vandaag nog erg actueel blijken. De sleutelstukken van deze collecties worden opnieuw in productie genomen en vervaardigd met de oorspronkelijke mallen.

De collectie schetst de geschiedenis van Wouters & Hendrix met stukken uit voorbije collecties die de tand des tijds doorstaan hebben.

In 'Vintage Tears', de wintercollectie van 1999, stond een hybride wezen centraal dat het midden houdt tussen een hagedis, draak en kameleon. Net zoals die laatste zijn kleur aanpast aan zijn omgeving, symboliseert elk Wouters & Hendrix juweel iets anders voor haar drager.

Voor de zomercollectie van 2000, getiteld 'New Beginnings', vertrokken Wouters & Hendrix van een reeks geborduurde linten die ze in een passementerie in Parijs vonden. De linten werden afgegoten in Sterling zilver en zo werd hun fragiele schoonheid vereeuwigd.