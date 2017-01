Winkelpersoneel deelt SoldenStories: 'Weet dat wij arendsogen hebben'

Solden hangen meestal op soort; broeken bij broeken, t-shirts bij tshirts en kleedjes bij kleedjes. Indien er aan de paskamer geen verkoopster staat om de stuks aan te nemen die niet goed waren, gelieve deze dan ook op de juiste plaats terug te hangen. Bij mijn weten trek je een t-shirt niet aan door je voeten door beide armsgaten te steken? En een jas tussen de jurkjes vinden? Hmm, mooi geprobeerd, maar nee. Had ik het al over "verstoppertje" spelen? Twijfel je over een aankoop, laat hem dan een uurtje op kant leggen. Dat ene verstopte hemdje onder een stapel jeansbroeken ontdekken we meestal al na een vijftiental minuten en dan leggen we dat terug waar het hoort. Het is maar dat je het weet.

Als iemand van het personeel je vertelt dat er geen stock meer is van dat ene jurkje, gelieve daar dan niet al het andere personeel nog eens naar te vragen. We zijn best goed op de hoogte van wat we wel of niet op stock hebben én we verliezen kostbare tijd door altijd heen en weer naar de stock te lopen. Die is vaak niet vlak achter die ene deur waardoor we verdwijnen en tenzij je ons wil klaarstomen om in de zomer de dodentocht te stappen, sparen wij graag ook onze voetjes.

Er is weinig zo irritant dan een gesloten pashok openen waar een berg kleren in ligt, allemaal binnenstebuiten en/of fout dichtgeknoopt. Wie de tijd heeft om te gaan shoppen, heeft ook de tijd om zijn kleren op zijn minst terug op de kapstok te hangen. Ritsen en andere sluitingen doe ik dan wel voor je toe, hoewel.. Ze noemen dat ook wel eens respect tonen. Oh dames, gelieve je foundation niet aan alles achter te laten, in de supermarkt leg je een half aangevreten proevertje ook niet terug in de schaal, of wel?

Als we vragen hoeveel stuks je gaat passen, gelieve hier niet over te liegen. Er is een reden waarom winkels vaak kaartjes geven en een maximum aantal stuks toelaten in de paskamer. You wanna know? Om overzicht te houden, om geen ontplofte pashokjes te moeten ontruimen (en ontsmetten), om de boel draaiende te houden zodat niemand té lang moet wachten. Besluit je toch je kans te wagen en ons te testen, weet dan dat wij arendsogen hebben - je wordt daar op getest bij je sollicitatie* - en al lang gezien hebben dat je wel degelijk drie verborgen stuks bij je hebt in plaats van de toegestane zeven. Dat we dat natellen is meer om jou door de mand te laten vallen dan dat we zelf graag tot tien tellen.

Hoeveel stuks nieuwe collectie je ook koopt, je krijgt daar geen soldenprijsje voor. Ook niet als je vijf stuks of meer koopt, ook niet omdat je dat ene stuk tussen de solden vond en al zeker niet als je er zelf een soldensticker op hangt. Ja, nieuwe collectie kan (door mede- soldenjagers) wel eens tussen de soldenkoopjes terecht komen. Het winkelpersoneel doet zoveel mogelijk haar best dit zo snel mogelijk recht te zetten, maar wij hebben ook maar twee ogen en twee handen. Indien je dit toch zou vinden, passen en besluiten te kopen, leg je er dan bij neer dat dit item wél aan volle prijs te betalen is. En lieve mensen, verlaag je niet tot het niveau dat je zelf willekeurige soldenprijsjes gaat hangen op die ene nieuwe broek die je toch iets te duur vond. Dankuwel.

Geen prijskaartje ≠ gratis! Heb je al eens gezien hoe prijskaartjes aan kledij vastzitten? Dat is vaak met een dun plastiekje of touwtje en dat kan er wel eens afvallen. Net zoals de vorige tip: wij proberen dat zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook hier hebben wij maar twee ogen en twee handen. Oh, het is echt niet meer origineel als je dat mopje toch per se luidop wil vertellen aan de kassa, wij horen dat wel vaker op een dag. Vaak tot vervelens toe. Kan jij je glimlach Colgate-breed houden als je steeds dezelfde grap hoort maar het plot eigenlijk nergens heen gaat?

Sorry, ik weet echt niet welk item er drie maand geleden, op die bewuste zonnige dag, op dat rekje aan de uitgang hing. Weet je dat wij ongeveer om de twee weken de winkel herschikken? Weet je dat wij dagelijks nieuwe kledingstukken binnen krijgen? Weet je dat een item niet eindeloos wordt aangeleverd? Het is dus wel degelijk mogelijk dat wat jij toen zag, wij dat nu niet meer hebben. En nee, dat gaat niet miraculeus opnieuw binnenkomen. Dream on. Of liever; stop met dromen jongen, eet die pizza.

Ik weet écht niet of dit item nog meer zakt in prijs. Ik kan er mijn glazen bol wel eens bijnemen, maar die is zo accuraat als met de natte vinger de leeftijd van Grace Jones of Cher raden. (Voor de jonkies: zangeressen die de weg geplaveid hebben voor artiesten als Justin Bieber en Rihanna.) Lieve mensen, wij zijn winkelpersoneel en wij bepalen de afprijzingen niet zelf. Dagelijks krijgen wij zelf te horen wat er wel en niet mag worden aangepast. Dat is voor ons een even grote verrassing als voor jullie.

Tafels zijn geen zetels en de vloer is dat evenmin. Ik ken maar weing winkels die nowadays geen chillhoekje hebben waar aanhangsels even kunnen uitblazen. Kijk wat rond en je vindt vast een zalig zittende bank of stoel speciaal voorzien om jouw kont op te laten rusten. Maar die ene tafel, waar wat minder op ligt dan op al de rest, is dat niet! En dat van die vloer? Zakdoekje leggen spelen doe je best buiten. Zo heb je minder kans om een andere klant, iemand van het personeel of een kledingrek omver te lopen.

Aan de kassa betaal je je aankopen, steek die gsm twee minuten weg. Ben jij ook zo iemand die aan de kassa plots een levensbelangrijke telefoon krijgt over hoe mooi de zonsondergang is en dat het de andere persoon doet denken aan die ene keer toen jullie samen op weekend waren in Praag... Cut the call en bel vijf minuten later terug. Dat verhaal loopt niet weg, het geduld van de persoon achter de kassa wel.