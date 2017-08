Wat het Britse immigratiebeleid betekent voor buitenlandse modestudenten

Het is moeilijk genoeg om als kersvers afgestudeerde in een creatieve sector een job te vinden - een zeepbel die voor velen pas barst wanneer ze maandenlang thuis zitten en zich realiseren dat 'studeren aan dezelfde school als John Galliano' niet wil zeggen dat je de volgende Galliano wordt. Maar wat als je afstudeert in een land dat net zijn immigratiewet verstrengd heeft en je niet zeker bent dat je er over een aantal jaar nog màg werken?

China Heart is een documentaire van laatstejaarsstudente Georgina Yi Wan die tijdens het nadenken over haar toekomst plots geconfronteerd werd met de verstrengde immigratiewetten van het land waar ze zich tot dan altijd welkom had gevoeld. In de documentaire die deel uitmaakt van haar afstudeerproject in modejournalistiek onderzoekt Georgina hoe Chinese studenten geraakt worden door deze nieuwe wetgeving, en hoe velen van hen zich genoodzaakt voelen terug te keren naar hun thuisland - redelijk ontnuchterend nadat je gestudeerd hebt in het Verenigd Koninkrijk, daar stages hebt gelopen en contacten hebt gelegd.

i-D magazine interviewde Georgina Yi Wan over haar documentaire. Het gesprek lees je hier.