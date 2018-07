Vluchtelingen toveren rubberboten om tot tassen: 'Ik kwam zelf met zo'n boot, maar het voelt niet vreemd'

Duitsland is de thuisbasis van meer dan een miljoen migranten uit het Midden-Oosten, Afrika en Centraal-Azië: een kwestie die de regeringscoalitie van kanselier Angela Merkel op de proef stelt. Nora Azzaoui en Vera Guenther richtten daarom de Duitse non-profitorganisatie Mimycri op: daarmee willen ze banen creëren voor de nieuwkomers.

Van versleten rubberboot tot hippe tassen

De nieuwkomers transformeren versleten vluchtelingenboten tot nieuwe hand- en rugtassen. Op Mimycri's werkplaats in Berlijn meet Ali zorgvuldig een groot stuk rubber op een werplank, voor hij het vakkundig tot een zak vervaardigt. Werken met de versleten rubberboten vindt hij niet vreemd. 'Soms denk ik: ik kwam zelf met zo'n boot. Maar neen het voelt niet vreemd', vertelt hij aan Reuters.

De oprichters kwamen in de zomer van 2015 met hun idee toen ze vrijwilligerswerk deden om vluchtelingen te helpen die op het Griekse eiland Chios aanstrandden. 'We willen de werkgelegenheid creëren voor de mensen die hier nieuw zijn gekomen en hun talenten willen ontplooien', vertelt Guenther aan Reuters.

Strandafval opkuisen

Milieugroepen waarschuwen dat het plastic afval van reddingsvesten en rubberboten dat migranten na de oversteek achterlaten vaak een vergeten kwestie is. 'We willen het plastic afval verwerken dat op de stranden in Griekenland is gevonden. We kunnen het vervaardigen tot gloednieuwe hand- en rugtassen', aldus Guenther.