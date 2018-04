Virgil Abloh ontkent speculaties rond gelekt Vuitton stuk

Sinds de bekendmaking dat Virgil Abloh de nieuwe artistiek directeur is van Louis Vuitton, zit de modewereld op het puntje van zijn stoel om te zien wat Abloh voor Vuitton zal ontwerpen. Zijn eerste collectie voor het Franse modehuis wordt pas geshowd tijdens Parijs Fashion Week in juni, maar fans menen nu al een eerste item op Instagram gezien te hebben.

Takashi Murakami, Japans kunstenaar bekend om zijn collecties met onder andere Vans, plaatste een foto op Instagram naast Abloh. De designer droeg een Vuitton body bag met monogram Louis Vuitton en een diepblauwe lederen voorkant. Volgens Murakami een stuk van Abloh, maar volgens Abloh zelf een ontwerp van zijn voorganger Kim Jones.

Van fashiondesigner tot marketingstrategist

Aangezien Abloh jarenlang rechterhand van Kanye West was, zou de designer wel eens inspiratie gehaald kunnen hebben bij Yeezus. West liet modellen vorig seizoen zijn Yeezy-collectie dragen als alledaagse kledij zodat paparazzi hen zouden vastleggen en publiceren. Een briljante mediastunt die later door Balenciaga in scène werd gezet om hun nieuwe collectie voor te stellen.

Abloh was in het verleden al een pion in menig groot merk z'n race naar de top. Laat de designer zijn iconisch lettertype op een schoen stiften en je mag zeker zijn dat hij uitverkoopt nog voor hij te koop is. Dat er nu per ongeluk een foto lekt van een onbekende Vuitton bag rond Virgils schouder, lijkt meer op een mediastunt dan toeval. Vuitton wil immers al langer de troon opnieuw bemachtigen na een jaar vol Balenciaga en Vêtements.

Yaell Monas