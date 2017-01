Video: mockumentary kondigt nieuwe editie International Woolmark Prize aan

The Woolmark Company en Dazed Media stellen in deze trailer voor 'Unravelled: the greatest story never told' een mockumentary voor die de geschiedenis van wol in de mode moet belichten. 'Het lijkt me logisch dat de geschiedenis van wol, die schandalig genoeg geneerd is geweest, het best verteld wordt met een multimedia dansproject met supermodellen', klinkt het bij regisseur Isaac Lock. Een grappige manier om de nieuwe editie van de Woolmark Prize in de spotlight te plaatsen.

Uiteraard worden er ook enkele looks van de finalisten van de International Woolmark Prize getoond in de video.

Recent raakte ook bekend dat The Woolmark Company in zee gaat met de Belgische ontwerper Raf Simons. Merinowol heeft altijd al een belangrijke rol gespeeld in de collecties van Simons. 'Ik apprecieer dat The Woolmark Company merken aanmoedigt om op de proppen te komen met innovatieve manieren om te werken met merinowol. Het is een materiaal waar ik van hou en waar ik graag gebruik van maak. Het voelt heel natuurlijk voor mij om samen te werken met The Woolmark Company en iets speciaals te creëren met de meest kwalitatieve wol ter wereld,' aldus Simons.

Het doel van The Woolmark Company is te tonen hoe veelzijdig wol is en wat voor innovatieve en creatieve ontwerpen getalenteerde modeontwerpers ermee kunnen maken.

One iconic designer, the world's finest natural fibre: The Woolmark Company is delighted to partner with #RafSimons on his #FW17 collection, to be unveiled next month at New York Fashion Week. Een foto die is geplaatst door The Woolmark Company (@thewoolmarkcompany) op 15 Jan 2017 om 12:34 PST

(LP)