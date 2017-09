Vetements onthult het slechtst bewaarde geheim van het voorbije modeseizoen

Een beetje hypegevoelig persoon zag zich de afgelopen maanden opvallend vaak naar Ikea afzakken - en niet omdat een mens niet genoeg theelichtjes of keukenhanddoeken kan hebben. Sinds Vetements-designer Demna Gvasalia voor modehuis Balenciaga een tote creëerde die wel héél erg leek op de beroemde blauwe Frakta tas van Ikea is de modewereld in de ban van het blauw-gele boxlogo. Petten, shirtjes, ... de tas werd het nieuwe materiaal waar hipsters hun inspiratie en anders-zijn mee wilden botvieren. Zelfs high end parfumlabel Byredo sprong mee op de kar voor een 'IKEA-inspired fragrance'. Uiteindelijk ging Off-White's Virgil Abloh in zee met het Zweedse woonwarenhuis (even leek het alsof het Kanye West zelf zou zijn), maar het had net zo goed Vetements geweest kunnen zijn.

In een interview met Vogue geeft Demna's broer en Vetements-CEO Guram Gvasalia toe dat een collab met Ikea een tijdlang in de pijplijn heeft gezeten. Sterker nog: de collectie was al geproduceerd, maar werd uiteindelijk niet uitgebracht. Het is zowat het slechtst bewaarde geheim van de modesector, aangezien Demna al één van de samples (de blauwe Ikea-stofjas) droeg tijdens de Vetements show in Januari 2017. Foto's daarvan deden het boxlogo ontploffen en Ikea-kleding was al een hype nog voor de collectie kon uitgebracht worden. Gvasalia weidt niet uit over het waarom van de stopzetting van de samenwerking, maar gaat wél verder in op de andere collabs die het SS1-seizoen van het label kleurde.

Vetements trok al partners als Levi's en Reebok aan, en verbond zich onlangs ook nog aan Tommy Hilfiger en Umbro. De reden voor deze samenwerkingsdrang verklaart Gvasalia aan de hand van een Bijbelverhaal:

"Er staat een verhaal in het Oude Testament over een vader die zijn beide zonen een houten stok geeft, en hen vraagt die te breken. Daarna geeft hij hen een heleboel stokjes, en vraagt vervolgens hetzelfde. Ze slagen er niet meer in de stokken te breken."

De moraal van het verhaal is simpel: wanneer je samen werkt/blijft, ben je moeilijker om te breken.

"We hebben met Vetements nooit het gevoel gehad alsof we een wedstrijd aan het aangaan waren met andere modemerken. Ons hoofddoel was altijd al om de ideale garderobe te creëren. En die bestaat doorgaans niet uit één merk. Daarom proberen wij samen te werken met iconische labels uit verschillende productcategorieën en deze samen te brengen, om samen een bundel stokken te vormen die onbreekbaar is. De perfecte garderobe."

Vetements gebruikte het interview ook om aan te kondigen dat het binnenkort een samenwerking met het luxelabel Montblanc uitbrengt. De Vetement x Montblanc vulpen zal in limited edition van 50 stuks uitgebracht worden. Het is de eerste keer dat de vulpenmaker in zee gaat met een modemerk.

