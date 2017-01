Versace houdt dit jaar geen haute couture shows

Opnieuw zet een modehuis het gangbare modesysteem naar z'n hand. In plaats van een modeshow kiest Versace ervoor om enkele grote evenementen te organiseren voor klanten. CEO Jonathan Akeroyd kondigde alvast aan dat in New York en Hong Kong events in de pijplijn zitten.

'Momenteel doen we zes shows dit jaar en ik heb het gevoel dat dat wel genoeg is', klinkt het bij Akeroyd. Met de couture shows zouden het er acht worden, wat de CEO overdreven vindt. 'Het model is aan het veranderen, dus waarom zouden we de kans niet aangrijpen om iets anders te proberen?'

Volgens de CEO is het geen kwestie van budget, hoewel shows handenvol geld kosten, maar eerder van stress en relevantie. 'Er kruipt heel veel tijd en energie in de productie van een show.' Bovendien merkt het label dat de verschijningen van beroemdheden in hun creaties op de rode loper een zeer effectieve vorm is van reclame. Binnenkort zijn de Oscars weer daar, wat een unieke kans is voor het merk om beroemde actrices te kleden en zo de merknaam in de kijker te plaatsen.

The Times They Are a-Changin'

Tussen 2004 en 2012 verdween Versace ook al eens van de catwalk tijdens de haute couture modeweek. Maar nu opnieuw de beslissing is genomen om van acht naar zes shows te gaan, zijn de tijden ook veranderd. Heel wat grote modehuizen doen niet meer mee aan het klassieke schema. Zo combineren merken zoals Gucci en Calvin Klein vrouwen- en mannencollecties op de catwalk, introduceerden Burberry en Ralph Lauren het see now/buy now principe, verplaatste Tommy Hilfiger de show naar Los Angeles en kiezen merken ervoor om een film te tonen in plaats van een show te organiseren.

Steeds meer merken zien de runway als bijzaak en kiezen liever voor klantgerichte events. Hoe lang de modeweek nog blijft bestaan in z'n conventionele vorm is dan maar de vraag. Dat het tijd is voor vernieuwing is duidelijk, want het model staat op losse schroeven.