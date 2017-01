Veganistisch schoenenlabel Rombaut in de bres voor Aleppo

Mats Rombaut, de oprichter van het veganistische schoenenlabel Rombaut, onderneemt actie voor de mensen in Syrië die lijden onder het aanhoudende geweld. Hij kiest ervoor om de Karam Foundation te steunen en beloont sommige gelukkige weldoeners die samen met hem geld ophalen voor de organisatie. Met iedere gift van minstens vijftien euro maak je kans op een van tien schoenenparen die Rombaut weggeeft.

Via give.karamfoundation.org kan je geld doneren en het goede doel steunen. De Karam Foundation kan het geld goed gebruiken om kinderen naar te school te laten gaan, duurzame groenentuinen aan te leggen en de Withelmen te steunen. Het doel van de fundraiser is om minstens 2000 dollar op te halen.

Naast deze online actie draagt Rombaut ook z'n steentje bij offline. In Parijs stelt de ontwerper zijn nieuwe collectie voor met een heuse boksmatch. Op 20 januari neemt het schoenenmerk de boxclub Maccabi in. Alle donaties die via gasten, sociale media en sponsors worden opgehaald, gaan rechtstreeks naar de Karam Foundation.

