Uitgever Vogue Paris en Italia ontslaat omstreden fotograaf Terry Richardson

De Telegraph kreeg een interne email van de vice-presidentJames Woolhouse van Condé Nast aan alle landendirecteuren in handen. 'Ik schrijf u over een belangrijk onderwerp. Condé Nast wil niet langer met de fotograaf Terry Richardson werken. Fotoshoots die reeds zijn afgesproken of shoots die al gedaan maar nog niet gepubliceerd zijn, moeten stopgezet en door ander materiaal vervangen worden', klonk het in de email.

Na het schandaal rondom Harvey Weinstein in Hollywood klonken sinds vorige week stemmen om ook misstanden in de mode-industrie aan te kaarten. Over Richardson bestaan al sinds 2001 geruchten dat hij de modellen waarmee hij werkt seksueel intimideert. Sinds 2004 verschijnen daarover al zo nu en dan berichten op fashionblogs en in tijdschriften, en in 2013 besloten grote bedrijven als Target en H&M Richardson om die reden niet meer in te huren. Nu, in de nasleep van het Weinstein-schandaal, volgt een van de grootste uitgevers in modebladen.

Richardson reageerde op het nieuws door toe te geven dat zijn controversiële werkwijze eruit bestaat op een expliciet seksuele manier met modellen om te gaan. Zijn woordvoerder verwijst naar het feit dat Richardsons foto's seksueel getint zijn. 'Hij is een kunstenaar die bekend staat voor zijn expliciet seksuele werk, dus veel van zijn professionele interacties met modellen waren seksueel en expliciet van aard, maar alle modellen stemden daarin toe', aldus de woordvoerder tegen de Telegraph.