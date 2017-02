Tweede flagship store voor Sessùn in België

Het modemerk uit Marseille opent een twaalfde flagship store wereldwijd in Antwerpen. Voor ons land is het al de tweede winkel van Sessùn. De eerste shop opende op de Kolenmarkt in Brussel.

Het nieuwe adres van Sessùn is de Antwerpse Lombardenvest 15. Emma François, de oprichtster van het merk, koos voor een charmant pand in de Lombardenvest, in het modehart van Antwerpen. 'Ik droomde al langer van een flagship boutique in Antwerpen, maar het kwam er nooit van. Dit pand in de Lombardenvest vind ik perfect op maat van Sessùn: niet te groot, niet te klein, en vooral met voldoende karakter, in een straat die tegelijk een volkse - én een shoppingstraat is'.

Praktisch

Lombardenvest 15, 2000 Antwerpen

Open van maandag tot zaterdag, van 10u30 tot 18u30

Elke eerste zondag van de maand open