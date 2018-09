Twee juwelen- en modeontwerpers openen pop-upshop in Gent

Dat juwelenontwerpster Line Vanden Bogaerde en fashion designer Marjan Storme de creatieve handen in elkaar slaan is niet verwonderlijk. Ze delen immers hun passie voor tijdloos design en hun liefde voor eerlijke, duurzame mode.

Marjan Storme is een nieuw talent met haar eigen Made in Belgium modemerk. Haar designs zijn cruciale basics met een eigenzinnig kantje, gebracht in een verhaal van slow fashion en duurzaamheid.

Line Vanden Bogaerde is een Gentse vaste waarde en brengt met haar merk VA-TOUT abstracte juwelencollecties uit gerecycleerd zilver en fairtrade goud. Haar designs zijn puur op alle vlakken: materiaal, vorm en structuur. Ze maakt ieder juweel met de hand in haar atelier in Gent.