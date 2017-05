Twee Belgische kandidaten voor International Woolmark Prize reageren op nominatie

Onconventioneel

Bertony Da Silva richtte in 2009 het menswearlabel Arternative op met als doel de hedendaagse street culture te vertalen naar een volwaardige kledinglijn. Naast streetwear en stadscultuur zijn ook muziek en zijn achtergrond als grafisch ontwerper belangrijke inspiratiebronnen. Vorig jaar trad het merk uit zijn kinderschoenen, wat gepaard ging met een winkel in de Kammenstraat in Antwerpen én een vernieuwde naam. Het label gaat sindsdien als Arte Antwerp door het leven. Da Silva's werk werd snel opgepikt door toonaangevende internationale websites en nu dus ook door The Woolmark Company.

De 28-jarige ontwerper had er geen idee van dat de Woolmark Company-jury zijn werk in de gaten hield: "De nominatie kwam totaal onverwacht. Ik kende de wedstrijd wel, maar zag mijn selectie echt niet aankomen." Wanneer hem gevraagd wordt naar de concurrentie antwoordt Da Silva bescheiden dat iedereen zijn sterktes heeft en dat alle 65 geselecteerden over hun eigen unieke talenten beschikken. Hoe hij die concurrentie gaat verslaan? "Arte Antwerp is geen conventioneel merk. Doordat ik nooit mode gestudeerd heb, haal ik mijn inspiratie uit andere originele hoeken." De winnaar van de Woolmark Prize krijgt 200.000 Australische dollar, wat neerkomt op 136.000 euro. De Antwerpenaar laat weten dat hij het geld in zijn bedrijf zal investeren, mocht hij winnen.

Goede oefening

Wie mode zegt, zegt Antwerpen. Het is dus geen verrassing dat ook de andere Belgische genomineerde afkomstig is van de Scheldestad. Wim Bruynooghe studeerde af aan de Antwerpse Modeacademie en lanceerde in 2013 zijn eerste label. Twee jaar later groeide zijn merk uit tot de Store Wim Bruynooghe. In 2016 werd Bruynooghe artistiek directeur van UCWHY, een nieuw merk waarvoor hij de samenwerking aanging met Anne Chapelle. Ook op internationaal vlak is de Antwerpenaar geen onbekende. Vorig jaar stond Bruynooghe in de '30 under 30'-lijst van Forbes omdat hij geselecteerd was als één van de meest veelbelovende jonge Europese ondernemers.

Wim Bruynooghe zelf benadrukt dat het een eer is om genomineerd te zijn én om de veelzijdigheid van wol te mogen onderzoeken: "Het is een goede oefening om de herkomst van de gebruikte wol te traceren, iets waar slechts weinigen bij stilstaan". Net zoals The International Woolmark Company draagt Bruynooghe duurzaamheid hoog in het vaandel: "Ethisch ondernemen is iets waar we samen met Anne Chapelle (CEO van BVBA32) ook intensief mee bezig zijn voor het nieuwe merk UCWHY. Hierbij werken we bijvoorbeeld uitsluitend met stoffen en fabrikanten van Europese bodem. Een hele uitdaging, want de prijzen dienen toegankelijk te blijven voor het jonge cliënteel."

Komaf met saai imago

Wat is die Internationale Woolmark Prize nu precies? De felbegeerde prijs beloont ontwerpers die de kwaliteiten van Australische Merinowol op de meest innovatieve manieren en via moderne interpretaties vertolken. The Woolmark Company wil hiermee aantonen dat wol helemaal geen saai product is, ook al linken we het vaak aan een dikke trui of muts.

Uit meer dan 60 landen wordt een preselectie gemaakt van 65 modeontwerpers. In die selectie bevinden zich onder andere Bertony Da Silva en Wim Bruynooghe. Elk krijgen ze 1350 euro voor de ontwikkeling van hun inzendingsontwerp. Vervolgens vinden er in juli regionale voorverkiezingen plaats in zes steden: Dubai, Londen, Milaan, New York, Seoel en Sydney. Daaruit worden er zes menswear en evenveel womenswear finalisten geselecteerd die 47.000 euro ontvangen om hun finalecollectie uit te werken. Uiteindelijk worden er voor elke categorie (heren- en dameskledij) twee winnaars verkozen die naast internationaal aanzien, 136.000 aan prijzengeld ontvangen.

De wedstrijd vond voor het eerst plaats in 1953 en werd het jaar erop al gewonnen door de toen nog piepjonge Karl Lagerfeld en Yves Saint Laurent. Het is dus geen toeval dat het nu een van de meest gegeerde prijzen is in de modewereld. We mochten in het verleden ook al eens een Belg bekroond zien worden toen Christian Wijnants met de hoofdprijs aan de haal ging.