TOMS en & Other Stories samen in zee: wanneer mode geven wordt

& Other Stories en TOMS gaan een collab aan. Samen hebben ze een collectie ontworpen, waarvoor ze inspiratie putten uit Venice Beach in Californië. Het is de eerste keer dat TOMS samenwerkt met een modemerk voor vrouwen voor de lancering van een prêt-à-porter collectie met meer dan alleen schoenen. De stuks, die zowel bij & Other Stories en TOMS gekocht kunnen worden, vormen dus samen een complete look.

California here we come

Het verhaal van de campagne speelt zich af in Venice Beach en wordt getoond in een reeks foto's waarin het lokale model Erin Wasson de hoofdrol speelt. Erin woont in het hart van Venice en ze belichaamt volgens de ontwerpers de essentie van de collectie. De beelden voor de campagne werden genomen door de Belgische stiliste en fotografe Natalie Joos van talesofendearment.com, die al jaren in de Verenigde Staten woont.

'Deze co-lab collectie vat een vrije esthetiek die je je gemakkelijk eigen kunt maken. Ze toont een ontspannen, uniek en authentiek silhouet met opnieuw geïnterpreteerde versies van enkele van de klassieke schoenstijlen van TOMS. Deze collectie is een uitnodiging voor een sterke en comfortabele garderobe vol mooie prints en levendige kleuren', klinkt het bij Georgine Le Toqueux, designer van & Other Stories.

Steun

& Other Stories en TOMS steunen met elk stuk van de collectie één maand Engelse les via het Magic Bus Women's Scholarship Fund. Zoals steeds schenkt TOMS met het One for One® programma voor elk paar schoenen dat een klant koopt ook een nieuw paar schoenen aan een kind dat daar nood aan heeft.

'Onze Giving Partners, waaronder ook Magic Bus, zijn de ware helden van het verhaal van TOMS. We werken wereldwijd samen met meer dan 100 non-profitorganisaties die onze giften integreren in hun programma's en die een diepgaande lokale expertise en impact op het terrein bieden. Zonder hen zouden we niet kunnen doen wat we doen', vertelt Blake Mycoskie, oprichter van TOMS.

De TOMS & Other Stories colab collectie is verkrijgbaar in geselecteerde winkels en online vanaf voorjaar 2017, zowel via TOMS en & Other Stories.

