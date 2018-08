The North Face opent pop-up store in de Italiaanse Dolomieten

Met een geïmproviseerde set van de legendarisch band The Grateful Dead opende in 1966 de eerste The North Face-winkel in San Francisco. Nu, meer dan vijftig jaar na dato en als eerbetoon aan die avond, wil The North Face de grenzen van het ontdekken nog verder verleggen. En wel door een iconische pop-up store te openen op een hoogte van 2.100 meter, in het hart van de Italiaanse Dolomieten.

De nieuwe winkel in Val San Nicolò is enkel bereikbaar te voet. Een stevige wandeling van twee uur is nodig om er een unieke kledingcollectie te bekijken. De tentoongestelde stukken werden eerder gedragen door enkele van de meest indrukwekkende ontdekkers van deze tijd. Van Alex Honnold en Conrad Anker tot Simone Moro en Caroline Ciavaldini. Het gaat om acht collector's items; tassen en jassen gedragen door voorgenoemde atleten tijdens de hoogtepunten van hun carrière. Daarnaast zijn er ook nieuwe edities van deze items opgenomen in de collectie, elk voorzien van een persoonlijke boodschap van de atleet om de nieuwe eigenaar te inspireren.

Opbrengsten voor berggebied

De pop-up store opende zijn deuren in het laatste weekend van juli en blijft tien dagen open. Tijdens deze periode hebben dappere ontdekkers de kans om dit kledingarchief van de atleten te bezoeken en de collectie zelf te ervaren. Daarna worden de kledingstukken geveild. Alle opbrengsten gaan naar het berggebied. Ook zijn nieuwe edities van de jassen en tassen zelf aan te schaffen. Het project is bedacht om uiteindelijk te transformeren in een blijvende bivak die de komende jaren nog meer ontdekkingstochten mogelijk moet maken.

De opening van de Italiaanse pop-up store is ook de start van The Pinnacle Project van The North Face. Het merk wil via evenementen die outdoor, fashion, design en muziek combineren, rebelse geesten uitnodigen om samen te ontdekken. Momenteel staan er activiteiten in Berlijn en Manchester op de planning. Op deze locaties zullen ook de limited edition-collecties beschikbaar zijn.