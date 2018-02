'Terwijl mijn leeftijdsgenoten posters van hun muziekidolen hadden hangen, was ik fan van de Zes van Antwerpen'

Mode dit is Belgisch viert z'n vijfendertigste verjaardag. Ik groeide ermee op, en dat mag je gerust letterlijk nemen. Terwijl mijn leeftijdsgenoten posters van hun muziekidolen aan de muur hadden hangen, was ik fan van de Zes van Antwerpen. Knack Weekend was daarbij mijn bijbel. Ik verslond de modespecials en de Belgische edities van de eerste tot de laatste pagina. Ik kaftte er zelfs mijn schoolboeken mee. M...