Syrische vluchteling lanceert luxe sneakermerk in Frankrijk

De Syrische ontwerper Daniel Essa studeerde mode in Damascus, kreeg er een onderscheid en bouwde zijn eigen atelier. Maar door de altijddurende oorlog in zijn thuisland, schatte hij de kans op een succesvolle carrière klein. Daarom besloot hij naar Frankrijk te vluchten. Vandaag woont de ontwerper in Rijsel, in de buurt van de Belgische grens, waar hij met een schone lei begon door zijn eigen leren sneakers te ontwerpen.

Zijn sneakercollectie is chique en minimalistisch, elk paar heeft een persoonlijke touch: 'In elke schoen vind je een woord terug, zoals vrede, want ik hoop oprecht dat er op een dag vrede in de wereld zal zijn', vertelt Essa in een interview.

Actrice Whoopi Goldberg is alvast onder de indruk van Essa's sneakers: nadat ze een paar in de Verenigde Staten spotte, plaatste ze meteen een bestelling. De gemiddelde prijs van een paar sneakers uit zijn collectie bedraagt ongeveer 330 euro.