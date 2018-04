Sweatshop in Gent luidt Fashion Revolution Week in: 'zij betalen de prijs voor kleren aan dumpingprijzen'

Van 24 tot 29 april herdenken we de ramp van Rana Plaza, die 24 april 2013 het leven kostte aan 1.138 kledingarbeiders. De hele week roepen winkeliers, organisaties en ondernemers wereldwijd op voor transparantie in de textielsector, onder de slogan: 'Who Made My Clothes'. Het Fair Fashion Fest in het MIAT in Gent sluit de week feestelijk af.

Met een kopie van een Bengaalse sweatshop kunnen toevallige passanten en toeristen ontdekken wie de echte prijs betaalt voor de kleren aan dumpingprijzen van onethische fast fashion ketens.

Onmenselijke omstandigheden

Toen de textielfabriek Rana Plaza instortte, werd de wereld wakker geschud. De vuile was van de mondiale kledingsector werd zichtbaar voor iedereen. Vijf jaar later stellen we ons de vraag: wat is er veranderd? Er is vooruitgang geboekt, maar de veiligheid van de fabrieksgebouwen gaat er traag op vooruit en ook op gebied van de sociale omstandigheden waarin de arbeiders werken is er nog heel wat werk aan de winkel.

'Eigenlijk zou iedereen de wantoestanden met eigen ogen moeten zien. Pas dan dringt het echt door dat het gaat om echte personen, en in wat voor onmenselijke arbeidsomstandigheden zij moeten werken', licht Laura, één van de actievoerders, toe. 'Daarom brengen we een sweatshop tot bij de winkelstraten. Maar we geven ook de boodschap mee hoe het anders kan.'

Aan het einde van de Fashion Revolution Week kan je in het MIAT in Gent ontdekken dat duurzame mode mogelijk is en niet suf hoeft te zijn. Inhoudelijke sessies en workshops, een modeshow en een modemarkt vieren samen duurzame mode. Het Fair Fashion Fest is een initiatief van Gent Fair Trade.