Streetwearlabel lanceert Crocs met ingebouwde sokken

In samenwerking met Crocs zal Alife in totaal drie nieuwe varianten van de rubberen schoen op de markt brengen. Eén daarvan is de sportieve Croc, waarbij de sok gewoon aan de schoen vast zit. Een trend die in ons land misschien nog niet meteen ingeburgerd is, maar die in het hippe New York in de jaren 70 al furore maakte. 'De inspiratie voor deze schoen komt deels uit de modewereld, deels uit de straat', vertelt Rob Cristofaro, de oprichter van Alife.

'Opgetrokken sokken waren een vaste waarde op straat tijdens mijn jeugd', vervolgt de 70s-kid. 'Alle kinderen droegen Adidas-sokken met de welgekende streepjes. En zo kwam ik op het idee voor deze schoen. Ik wilde de klassieke Croc naar een hoger niveau tillen.'

Naast de sportieve Croc brengt het merk ook nog een klassieke en een artistieke variant van de Croc op de markt. Al moet je voor die laatste wel diep in de buidel tasten: de bijzondere Croc kost je 600 dollar (514 euro). Voor die prijs krijg je er wel enkele 3D-geprinte accessoires bij waarmee je je schoen kan personaliseren.