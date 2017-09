Street style fotografen voeren digitaal protest tegen gratis gebruik van hun foto's

De modeweken zijn onlosmakelijk verbonden met street style fotografen. In kuddes bewegen ze zich voort in de buurt van show venues om de stijlvolle mode-influencers vast te leggen op de gevoelige plaat.

Wanneer een beroemde of opvallende influencer hun pad kruist, storten de fotografen zich er in groep op. Het is het moment bij uitstek om te tonen wat je kunt als modefotograaf: de juiste mensen voor de lens halen, foto's in actie nemen, stressbestendig werken in een chaotische setting. Sommige fotografen zijn er in opdracht van modemagazines of -blogs, anderen reizen op eigen kosten naar de modeweken zodat ze kunnen oefenen en hun portfolio aanvullen.

Influencers

De meeste street style fotografen zien de modeweken als een marathon waar ze maanden naar uitkijken. Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Velen van hen verrichten immers gratis werk.

De influencers of bloggers die worden gefotografeerd gebruiken volgens de fotografen vaak beelden zonder hen daarvan op de hoogte te stellen of te betalen. Ze doen dit omdat ze aan merken beloofd hebben de kleding die ze gekregen hebben te promoten. Vaak verdienen influencers hier ook geld mee, omdat ze gesponsord worden door modemerken.

Niet gratis

De fotografen vinden het niet eerlijk dat hun beelden gebruikt worden om geld mee te verdienen, zonder dat zij kunnen delen in de winst. Niet alle fotografen willen betaald worden per beeld dat gedeeld wordt, maar ze willen in ieder geval respect en erkenning krijgen voor hun werk. Voor foto's in magazines zijn er duidelijke copyright regels, maar voor foto's op sociale media of persoonlijke blogs niet. Dat stoort de fotografen, omdat hun werk op die manier geen waarde lijkt te hebben.

Om een punt te maken delen de veertig fotografen die zich hebben verenigd vanaf nu street style beelden met de hashtag #NoFreePhotos. Zo maken ze duidelijk dat de beelden die ze zelf op sociale media delen niet te grabbel gegooid worden voor de influencers.