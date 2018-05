Strakke pakjes en felle kleuren: de jaren tachtig veroveren onze kleerkast

Voor sommigen zijn de jaren tachtig een complete no go, aangezien foto's uit de oude doos naast herinneringen ook tal van modeflaters naar boven halen. Desondanks grijpen verschillende designers bijna veertig jaar later terug naar die mislukkingen, en mét succes. De denimjasjes vol patches en lamee kledingstukken vliegen de deur uit, en op het strand spot je deze zomer waarschijnlijk talloze badpakken à la Baywatch.

In ruil voor de trashy fashion van de afgelopen seizoenen kan u nu dus weer helemaal Madonna gaan. De jaren tachtig worden langzaam maar zeker opgemerkt op tal van Instagram-accounts en in nieuwe collecties. Zelfs schoudervullingen maken hun comeback naar de catwalks.

Plateauzolen van Miley Cyrus

Vooral in de streetwear herleven de jaren tachtig als geen ander. De oversized sweaters, bandeau bovenstukken en zonnebrillen met spiegelglas worden weer gespot in de straten van grootsteden. Onder andere de Italiaanse designer Damir Domma werkte samen met sportgigant Lotto aan een eighties sportcollectie.

Alsof de modewereld last heeft van heimwee

In 2015 grepen we al eens terug naar de disco- en punkjaren, maar nu neemt de jaren '80-punkstijl zelfs de hiphop- en popwereld over. Miley Cyrus mocht zo voor haar nieuwe collectie met Converse helemaal losgaan, en dook de wereld van glitter en disco in.

Geen schoen vertegenwoordigt de jaren '80 beter dan de tijdloze Converse Chuck Taylor en geen betere persoon dan Miley Cyrus om deze haar eigen invulling te geven. De zangeres staat om bekend om out-of-the-box te denken en maatschappelijke grenzen op te zoeken, en dat toont ze dan ook in haar collectie. Cyrus combineert sneakers met plateauzolen, glitters en paisley-prints die we normaal in bandana's terugvinden met korte sportshortjes en hartjesvormige zonnebrillen voor de perfecte eightieslook waarmee we rechtstreeks de rolschaatsbaan kunnen veroveren.

Back to the Eytys

Ook het Zweedse sneaker- en denimmerk Eytys zet volop in op de jaren '80-revival. Het merk startte met een unisexsneaker in 2013, en bracht vorig jaar een eigen denimcollectie uit. Voor de campagnefoto's combineerde het merk slogans uit de eighties met krulletjeskapsels voor de vrouwen en lange surferharen voor de mannen. Van foto's op motors tot modellen met plateausneakers en de wind in de haren: Eytys haalt duidelijk haar inspiratie bij het gouden tijdperk.

Met donkerblauwe stevige jeansbroeken, witte afwerkingen en unisexmodellen reist het merk net als zijn concurrenten terug naar het pre-internettijdperk, waar geen Instagram of Netflix bestond en muziek nog op cassettes opgenomen werd.

Wie dacht dat we in de toekomst steeds futuristischer gekleed zouden gaan, kan wel eens verkeerd zijn. Waar we vorig jaar krampachtig vasthielden aan trends uit de jaren 90, gaan we dit jaar nog eens tien jaar terug in de tijd. Vorig jaar mochten we Buffalo's opnieuw verwelkomen in onze garderobe, dit jaar zijn zweetbanden rond het hoofd niet uitgesloten. Trendsetters grijpen melancholisch terug naar afgeschreven accessoires, Instagram-accounts staan vol Jane Fonda look-a-likes en Nike bracht zijn Monarch-schoen opnieuw uit. Alsof de modewereld last heeft van heimwee.