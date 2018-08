Stof tot nadenken: modeweetjes die je even doen stilstaan

1. Wist je dat de grootste milieu-impact plaatsvindt ná de aankoop van je kledingstuk?

Niet het winnen van de grondstof of de productie van het textiel is het meest milieuvervuilend. Wel hoe vaak, hoe warm, met welke wasmiddelen en in welk type machine we onze kleren wassen en drogen.

Tenzij we onze kleren nooit wassen, natuurlijk. Ongeveer 30 % van de kledingstukken in onze kleerkast zou al een jaar niet gedragen zijn.

Bron: duurzamekleren.nl/ blogs, mudjeans.eu

2. Wist je dat ongeveer 40% van alle kleding die wereldwijd geproduceerd wordt, van katoen is?

De katoenteelt vereist helaas een kwart van de totale hoeveelheid pesticiden die in de landbouw verbruikt wordt. Slechts één procent van de totale katoenteelt werd in 2014 biologisch, en dus zonder bestrijdingsmiddelen, geproduceerd.

Het maken van een katoenen T-shirt vraagt daarenboven, van ontginning tot kleuring, zo'n 2700 liter water.

Logisch dus, dat de textielindustrie volop zoekt naar duurzame alternatieven voor katoen. Onder meer lyocell, beter gekend onder de merknaam Tencel, wint momenteel aan populariteit. De stof wordt gemaakt van pulp uit eucalyptusbomen, via een organisch productieproces dat veel minder water en amper pesticiden vereist.

Bron: fashionunited.nl, Lynsey Dubbeld, WWF en Good On You

3. Wist je dat er nog veel meer te leren valt over duurzame mode?

De Belgische website Close The Loop is een gids voor ontwerpers, producenten en consumenten die geloven in een circulaire mode-industrie. Het is een project van Circulair Vlaanderen en Flanders DC en je vindt er alle info over duurzame materialen, groene productieprocessen, slow fashion en veel meer.

Geen idee waar het GOTS-label, een Fairtrade-certificaat of Vegan-keurmerk voor staat? De Belgische website Labelinfo loodst je door het bos van de duurzaamheidlabels. Een initiatief van Eos Wetenschap.

De Australische app Good On You is een must download voor iedereen die beter en duurzamer wil shoppen. De app vertelt je hoe ethisch een modemerk is en berekent de impact die een label heeft op mensen, de natuur en dieren.