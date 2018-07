Spice up your life met Spice Girls-expo in Londen

If you want my future, forget my past zongen Posh, Ginger, Scary, Sporty en Baby in 'Wannabe'. We moeten ons excuseren, want het verleden oprakelen is precies wat fans net zo leuk vinden. De tentoonstelling 'Spice Up' in het Business Design Centre in Londen toont kostuums, memorabilia, rodeloperoutfits en merchandise uit de hoogdagen van de Spice Girls.

De expo is een goed voorbeeld van de grote invloed die de zangeressen hebben uitgeoefend op de mode van de jaren negentig. En aangezien die mode nu opnieuw helemaal in is, voelen we hun invloed nog steeds nazinderen. Van crop tops tot street wear, van plateauschoenen tot slip dresses: iedereen vindt wel een Spice Girl om zich mee te identificeren op modieus vlak.

Alan Smith-Allison, superfan, verzamelaar en curator van de Spice Up expo, spreekt vol lof over de Girl Power van de groep, die gereflecteerd wordt in de kostuums van de zangeressen. 'De Spice Girls waren erg bezig met zichzelf zijn en dat heeft een grote impact gehad op de tijdsgeest. Hun fans werden meer zelfzeker en durfden af te wijken van de opgelegde regels.'