Spaans sneakermerk Wado mikt op groene toekomst: 'Spaanse consument minder bezig met duurzaamheid dan rest van Europa'

Na een ongelooflijk succesvolle crowdfundingcampagne maakt het Spaanse sneakermerk Wado zich klaar voor de Europese markt. 'De duurzame mode die op dit moment op de markt is, volgt zelden modetrends en is eerder duur. Dat willen we veranderen.'